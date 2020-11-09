10 Kasım’a özel Atatürk sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yılında "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" düzenleyecek. Atatürk'ün ilk kez sergiye sunulacak fotoğraflarının da aralarında olacağı 40 görsel, 10 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Dolmabahçe Sarayı ve Galata Kulesi'nin de aralarında bulunduğu Türkiye'nin 15 ilindeki salonlarda ziyarete açılacak.