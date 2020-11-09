SÜPER Lig maçlarının yorumları, sıcağı sıcağına röportaj ve analizler eşliğinde Artı Futbol'da. Mustafa Göksu'nun sunumu, duayen spor yorumcularının değerlendirmeleri ile renk kattığı futbolseverlerin vazgeçilmez tutkusu haline gelen Artı Futbol, bu akşam saat 21:00'de A Spor'da.
Artı futbol 21:00’de A Spor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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