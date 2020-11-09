D vitamini ihtiyacını üzümden kaşılayın

HER mevsim çok rahat bulabileceğiniz üzüm, kuru üzüm ve üzüm suyu tam bir besin deposu. İçerisinde A, B1, C, D vitaminleri, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve piridoksin bulunan üzüm, hastalıklar için doğal bir ilaç. Yüksek demir içeriği sayesinde kuru üzüm, enerji verir ve yorgunluğu da önler. Bunların yanı sıra üzümün kan yapıcı özelliği de vardır. Kansızlık için üzüm pekmezi ve üzüm suyu da tüketilebilir.