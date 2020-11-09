‘Estetik yaptırırsam eşim beni boşar’

Oyuncu Seda Bakan, bir televizyon kanalında yayınlanan İbrahim Selim'in programına konuk oldu. Burada samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, ilginç cevaplar verdi. İbrahim Selim'in "Hiç estetiğiniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Seda Bakan, "Yok ama yaptırmayı çok istiyorum. Burnumda küçük bir çıkıntı var. Eğer burun estetiği yaptırırsam, eşim beni boşar ve kariyerim başka bir yere gidebilir" ifadelerini kullandı. 2014 yılında Ali Erel ile evlenen Bakan'ın geçtiğimiz yıl Leyla adını verdikleri kız çocukları dünyaya gelmişti.