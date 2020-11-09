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Haberler Sarmaşık Kış hastalıklarına karşı zencefil çayı

hastalıklarına karşı zencefil çayı

Kış hastalıklarına karşı zencefil çayı
Giriş Tarihi: 9.11.2020

KIŞ mevsiminin gelmesi ile birlikte gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, aktarlardaki bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin satışını ikiye katladı. En çok tercih edilen ürünlerin başında ise zencefil geliyor. Yapacağınız bitki çaylarına zencefili de eklerseniz özellikle boğaz enfeksiyonlarında ve boğazdaki ağrıları dindirmede çok ciddi etkisi var. Bunun yanı sıra ada çayı, zerdeçal ve papatya çayının da olumlu etkisi bulunuyor.

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