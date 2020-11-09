Kovid-19 ile ilgili şaşırtan gerçekler

Korona virüs salgını dünya genelinde can almaya devam ederken, ABD Maryland Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Başkanı Farideh Sultan Mohammadi, bu hastalığa karşı alınacak önlemlerle ilgili ezber bozan açıklamalar yaptı. "Korona virüsü ile aylarca veya yıllarca yaşayabiliriz" diyem Dr. Mohammadi, "Hayatımızı boşa harcamayalım. Bu gerçekle yaşamayı öğrenelim. Maskenin aşırı kapatılması ve Eldiven takmak yanlıştır. Uzun süre maske takmak nefes alıp vermenizi ve oksijen seviyenizi olumsuz etkileyecektir. Sadece kalabalığın içinde maske takın. Eldiven takmak da kötü bir fikir. Virüs eldivenlerde birikebilir ve yüze dokunarak kolayca bulaşabilir. Ellerinizi düzenli olarak yıkamak daha iyidir" şeklinde konuştu.

ÖLÜME YOL AÇABİLİR!

Yüz maskesinin tehlikelerini de anlatan Mohammadi, "Maskeyi uzun süre takarsanız kandaki oksijeni azaltır. Beyne oksijen arzı azalır. Zayıf hissedersiniz ve ölüme yol açabilir. Pek çok insanın arabalarında maske kullandığını görüyorum. Bu cehalettir. Evde de kullanmayın. Yalnızca kalabalık bir yerde bir veya daha fazla kişiyle yakın temas halindeyken kullanın. Uzun süre karantinada kalırsanız da maske kullanımını azaltın. Süper market alışverişi vb. ürünlerin paketlenmesi, benzin istasyonları, alışveriş arabaları ve ATM'ler enfeksiyona neden olmaz. Ellerinizi yıkayın ve her zamanki gibi yaşayın" dedi.

HAVADA ASILI KALMAZ

Korona virüsün bir gıda enfeksiyonu olmadığını belirten Mohammadi, "Hastalık, grip gibi enfeksiyon damlacıklarıyla ilişkilidir. Yiyecek siparişi vererek korona transferinin kesin bir riski yoktur. Pek çok alerji ve viral enfeksiyonla koku alma duyunuzu kaybedebilirsiniz. Bu, yalnızca korona virüsün spesifik olmayan bir semptomudur. Korona virüsü havada asılı kalmaz. Bu, yakın temas gerektiren bir solunum damlası enfeksiyonudur.

Fiziksel mesafenizi koruyarak parklarda güzel vakit geçirebilirsiniz" diye konuştu. Mohammadi virüsle mücadelede başından beri yapılan yanlışlara da değindi. "Eve gelince hemen kıyafetinizi değiştirip duş almanıza gerek yok" diyen Mohammadi, "Yemek siparişleriniz için endişelenmenize gerek yok. Ama isterseniz mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Korona virüsü ayakkabılarınızla eve getirme şansı, günde iki kez yıldırım çarpma ihtimali kadar düşüktür. 20 yıldır virüslere karşı çalışıyorum. Sirke, şeker kamışı ve zencefil gibi besinler bağışıklık içindir, tedavi değil. Her zaman steril bir ortamda kalarak güvenlik zayıflatılır. Bağışıklığı artıran yiyecekler yeseniz bile, lütfen düzenli olarak parka ya da plaja gidin. Korona virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz" açıklamasını yaptı.

TOLGA TEKİN