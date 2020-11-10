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Haberler Sarmaşık 8 yıla kadar hapsı ıstendı

8 yıla kadar hapsı ıstendı

Giriş Tarihi: 10.11.2020

Birlikte yaşadığı eski kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında, "Kasten yaralama", "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede Sevcan Yaşar hakkında da, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar ceza istendi.

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