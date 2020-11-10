HAYAT Sevince Güzel ve Ayşecik Bahar Çiçeği filmiyle akıllara kazanan ve dönemin jönü olan Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Daha sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor.
Hekimliği Yeşilçam’a tercih etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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