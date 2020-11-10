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Kanserli hücreleri kabakla yok edin

Kanserli hücreleri kabakla yok edin
Giriş Tarihi: 10.11.2020

LİF bakımından zengin olan kabak, özellikle kilo vermek isteyenlerin diyet listelerinde ilk sırada yer alan besinlerdendir. Kabak, vücutta serbest radikallerin çoğalmasını engelleyerek tümör ve kanserli hücrelerin azaltılmasında oldukça önemli bir görev üstlenir. İçeriğindeki az miktarda bulunan yağ nedeniyle kalp sağlığını destekleyen kabak, potasyum ve magnezyum gibi vitaminler sayesinde de kötü kolesterol seviyesini düşürür.

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