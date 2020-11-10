  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Nesrin alfa erkeğini buldu

Nesrin alfa erkeğini buldu

Bir röportajında ‘Alfa erkeği yok. o yüzden kalbim boş’ diyen Nesrin Cavadzade rol arkadaşı ile yaşadığı aşkı sosyal medyadan ilan etti.

Nesrin alfa erkeğini buldu
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Aynı dizide rol arkadaşı olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aynı anda aynı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını ilan etti. Alkan, geçen hafta "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" demişti. KALP EMOJİSİ KOYDU
Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Gökhan Alkan'ı öperken çekilmiş olduğu fotoğrafı paylaşıp kalp emojisi koydu. İkili'nin aynı anda yapmış olduğu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde bir röportajında 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş' demişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nesrin alfa erkeğini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA