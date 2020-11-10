Nesrin alfa erkeğini buldu

Aynı dizide rol arkadaşı olan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, aynı anda aynı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak aşklarını ilan etti. Alkan, geçen hafta "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir" demişti. KALP EMOJİSİ KOYDU

Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabından rol arkadaşı Gökhan Alkan'ı öperken çekilmiş olduğu fotoğrafı paylaşıp kalp emojisi koydu. İkili'nin aynı anda yapmış olduğu paylaşıma binlerce yorum ve beğeni geldi. Nesrin Cavadzade'nin geçtiğimiz günlerde bir röportajında 'Alfa erkeği vardı da biz mi sevmedik?' diyorum. Alfa erkeği yok. O yüzden kalbim boş' demişti.