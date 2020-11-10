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Haberler Sarmaşık Ortalık yangın yerine dönüyor

Ortalık yangın yerine dönüyor

Ortalık yangın yerine dönüyor
Giriş Tarihi: 10.11.2020

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında olacak. Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılan hain saldırının intikamını almak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları intikam planlarında ise oklar Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Bu uğurda kan dökmekten çekinmeyen Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır.

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