Soğuk algınlığına karşı probiyotiklerden faydalanın

GRİP ve soğuk algınlığıyla ilgili yapılan araştırmalarda her yıl milyonlarca vakanın yaşandığı görülüyor. Ortalama olarak yetişkinler yılda 2 ila 3 kez soğuk algınlığı yaşarken semptomları 10 gün boyunca sürüyor. Çocuklar ise yılda 10 kez hastalığa yakalanıyor. Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği bu günlerde, hem korona virüse hem de soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak gerekiyor. Uzmanlar, bu süreçte beslenme açısından prebiyotik ve probiyotik maddeler bakımından zengin gıdaların tüketilmesini öneriyor.



YER ELMASI

Yer elması; C vitamini, A vitamini, E vitamini gibi az miktarda antioksidan vitamin içerir. Bu vitaminler, karotenler gibi flavonoid bileşikleri ile birlikte zararlı serbest radikallerin temizlenmesine yardımcı olur ve böylece kanser, iltihaplanma, viral öksürük ve soğuktan koruma sağlar.



TURŞU

TURŞUNUN grip ve soğuk algınlığı semptomlarını azaltıcı, pediyatrik bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi olabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Tıpkı kefir gibi, bağırsak sağlığı için önemli olan probiyotik adı verilen iyi bakterilerle doludur ve sindirime yardımcı olur. Fakat, tuzlu ve asitli olan turşunun aşırı tüketilmemesi çok önemlidir.



PIRASA

Çiğ veya pişmiş olarak yenebilen pırasayı ister yemeklerde isterseniz de salatalarınızda kullanabilirsiniz. Bir bardak pırasa, sodyum bakımından düşüktür ve neredeyse hiç doymuş yağ veya kolesterol içermez. İyi bir diyet lifi, B6 vitamini, demir ve magnezyum kaynağı olan bu faydalı sebze, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra çok iyi bir folat kaynağıdır.



KEFİR

KEFİRDE bulunan probiyotik bakteriler, vücutta savunma sisteminin güçlendirilmesi üzerine oldukça etkilidir. Bağırsaktaki yararlı bakteri florasını geliştirerek disbiyozis adı verilen yararlı bakterilerin azalıp zararlı bakterilerin artması durumunun önüne geçilmesini sağlar. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı korur.