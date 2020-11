Ünlüler Atatürk özlemini paylaştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümünde anıldı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ulu Önder'i unutmadıklarını bir kez daha gösterdi. Sosyal medya Atatürk fotoğrafları ve özlü sözleri ile donatıldı. Bazı ünlüler Anıtkabir'de çekilmiş fotoğrafını, bazıları Atatürk'ün en sevdiği fotoğrafını ve sözlerini paylaşırken Ata'yı saygı ve özlemle anarak üzüntülerini dile getirdi.

JESSICA MAY

MARİA ile Mustafa dizisinin başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkent'e her geldiğinde Anıtkabir'e uğradığını söyleyen May; "Ben Atatürk'ü Türkiye'ye geldikten sonra tanıdım; öğrendikçe daha çok sevdim. Fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor. Türkiye'ye geldiğimden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ben de saygı duruşunda duruyorum. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim, duymadım" dedi.



GÜLBEN ERGEN

ÖMRÜMCE fikirlerini, emeklerini, yaptıklarını, hedeflerini başımın üzerinde taşıyacağım...



MERT FIRAT

BAĞIMSIZLIĞI, özgürlüğü, birliğimizi, liyakati en önemlisi Cumhuriyet ruhunu var eden Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, saygıyla 9'u 5 geçe anacağız...



TÜRKAN ŞORAY

SEVGİLİ Ata'm her zaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum.



HÜLYA KOÇYİĞİT

BİZLERE bağımsızlığımızı armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında derin bir özlem, sevgi ve saygıyla anıyorum. Ata'm sana minnettarız.



BEGÜM KÜTÜK

82 YIL önce bugün kalplerimizde ölümsüzleştin. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum. Minettarım Atam...