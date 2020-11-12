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’ı kim öldürdü?

Hünkar’ı kim öldürdü?
Giriş Tarihi: 12.11.2020

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' hüzünlü bir bölümle ekrana geliyor. Çukurova'da herkesin hayatına dokunan Hünkar'ın cenazesi, yeni olayları da beraberinde getirecek! Artık herkesin aklında tek soru var: Hünkar'ı kim öldürdü? Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar bugüne kadar kimsenin görmediği bir Züleyha'yı ortaya çıkaracak.

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