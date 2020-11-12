Koronadan kaçamadılar

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlere rağmen sanat dünyasından birçok isim Kovid-19'a yakalandı. Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da korona virüsten kaçamadı. Türk sinemasının usta oyuncusu Şener Şen'in aksine hastalığı hafif atlatan çiftin, tedavilerine evlerinde devam ettiği öğrenildi. Sempatik çift yaptıkları açıklamada, "Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" ifadelerini kullandı. İşte Mart ayından bu yana koronaya yakalanan ünlüler...



Dizi setinde YAKALANDILAR

NETFLİX'İN nı üstlendiği gençlik dizisinde buluşan Alina Boz, Kubilay Aka ve İpek Filiz Yazıcı, de Kubisette alınan tüm tedbirlere rağmen virüsün hedefi oldu. Oyuncuların Kovid- 19 testlerinin pozitif çıkması sonucu çekimler durduruldu. Kubilay Aka, kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili olarak esprili bir açıklama yaparak, "Sıkıntı yok bu kovid kime bulaştığını bilmiyor" dedi. Üç oyuncu da tedavi sürecini hafif atlattı.



AŞKI İÇİN VİRÜSÜ GÖZE ALDI

GÖNLÜ-NÜ iş insanı Erdem Özün'e kaptıran 30 yaşındaki oyuncu Tuvana Tür-kay, Londra'da yaşayan sevgi-lisinin yanına gitmek için çıktığı yolculukta virüse yakalandı. Yurt dışı tatilinin ardından İstanbul'a dönen Türkay, 16 günlük karan-tinanın ve tedavisinin ardın-dan Kovid-19 testinin nega-tife döndüğünü duyurdu.



KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

İLE fertlerinin virüse yakalanması-nın ardından tedbir amaçlı test yaptıran oyuncu Timuçin Esen'in korktuğu başına geldi. Yer aldığı dizide doktor karak-terini canlandıran Esen'in testi pozitif çıktı. Sağlık durumu iyi olan ve tedavisine evinde devam eden aktörün rol aldığı dizi, pandemi tedbirlerinin artırılmasından sonra 1 hafta ara vermişti.



ATEŞİ DÜŞMEYİNCE ACİL SERVİSE KOŞTU

KORONA virüse yakalandığını söyleyen oyuncu Irmak Ünal, virüsü uluslararası uçuş yapan bir arkadaşından kaptığını duyurdu. Tedavisine evinde devam eden genç oyuncu, günlerce ateşinin düşmemesi ve olumlu bir gelişme yaşanmaması üzerine geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



İKİ SEVGİLİ SIRAYLA HASTANELİK OLDU

İBRAHİM Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, korona virüse yakalanan ilk ünlülerden biriydi. Nisan ayında sevgilisi Levent Dörter'in ardından Çıtak da eklem ağrıları ve tat kaybı şikayetiyle hastanelik oldu. Genç şarkıcıya yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Çıtak bir süre tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştu.