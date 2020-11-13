Enkazdan çıkan kediyi sahiplendi

Rıza Bey Apartmanı enkazından 90 saat sonra kurtarılan kediyi sahiplenen Levent, minik dostunun adını "Pudra" koydu. Levent, "Bu kediyi özel olarak sahiplendim. Çiftlikte en iyi şekilde bakımını sağlayacağım" dedi.

20 AİLEYE KİRA DESTEĞİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ile bir araya gelen Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak 20 aileye 1 yıl boyunca kira desteğinde bulunacaklarını açıkladı. Dernek, belediye ile birlikte depremzedelere bin 500 koli yardımda da bulundu.