Evlilik heyecanı sardı

NİŞANLANARAK evliliğe bir adım daha yaklaşan şarkıcı İdo ve Yasemin Şefkatli, el ele yürüyüş yaparken kameralara takıldı. Düğün için pandemi döneminin bitmesini bekleyeceklerini açıklayan çifti, evlilik heyecanı sardığı görüldü. İkilinin düğün tarihleri henüz belli olmasa da şimdiden hazırlıklara başladıkları öğrenildi.