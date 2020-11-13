Koronavirüse karşı koruyucu kalkan kekik yağı

Birden çok rahatsızlığa iyi gelen kekik yağı, tarih boyunca insanlığın tıpta faydalandığı alternatif bir ilaç. Cilt hastalıklarından solunum yolu rahatsızlıklarına, enfeksiyonlardan kepeğe kadar birçok sorunu kekik yağı ile çözmek mümkün. Eczane ve aktarlarda kolayca ulaşılabilen bir ürün olması da cabası.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Kekik yağının uçucu bileşenleri, antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir. Bu yönüyle de korona virüse karşı etkili bir silah olarak kullanılması fayda sağlıyor. Ayrıca, bağırsakların ve solunum sisteminin potansiyel enfeksiyonlardan korunmasını sağlar. Bu yağın antioksidan özellikleri de serbest radikaldeki hasarın azaltılmasına yardımcı olur. İşte kekik yağının 4 farklı kullanım şekli ve faydaları...



SOLUNUM YOLUNU RAHATLATIR

MUCİZEVİ bir şifa kaynağı olan kekik yağı farklı şekillerde kullanılabiliyor. Bunlardan biri, kaynatılmış bir bardak suyun içine 3-5 damla ekleyip buhar solunumu yapılmasıdır. Solunum yolu hastalıkları, zatürre, bronşit, sinüzit, grip ve nezle gibi hastalıkların daha hafif atlatılmasını mümkün kılan bu yöntemle, öksürük, baş ağrısı ve tıkanıklığın geçmesi de sağlanabiliyor.



CİLDİNİZİ TEMİZLEYİN

AKŞAM yatmadan önce temizlenmiş yüze tonik olarak temiz bir pamukla uygulandığında, cildin temizlenmesine, siyah nokta ve sivilcelerden arınmasına yardımcı olurken kırışıklıkları da engelliyor. Ayrıca; egzama, mantar, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde de aynı yöntemle problemli bölgenin kekik yağıyla temizlenmesi tavsiye ediliyor.



ENFEKSİYONLARIN BAŞ DÜŞMANI

Bir bardak suyun içine eklenen birkaç damla kekik yağı düzenli olarak tüketildiğinde; vücudun toksin, iltihap, bakteri ve enfeksiyonlardan arınmasına yardımcı oluyor. Fakat kekik vücuttaki demiri emdiğinden dolayı çok fazla tüketilmesi durumunda demir eksikliğine neden olabilmektedir. Özellikle hamile ve guatr hastalarının kekik yağını kullanmamaları gerektiğinin de altı çizilmektedir.



KEPEKLERDEN KURTULUN

SAÇ diplerine masaj yaparak uygulanan kekik yağını 15-20 dakika bekletip bol su ile duruladığınızda, saç derisinin kepeklerden arınmasını sağlıyor. Öte yandan, saçların güçlenmesine ve canlılık kazanmasına da etki ediyor.