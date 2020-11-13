Sportmen Burcu

EKRANLARIN cilerle yimli sempatik isimlerinden sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Esmersoy, fit vücudunu ve formunu spora borçlu olduğunu söyledi. Baştan aşağıya spor giyinen sunucu, Formula 1 çekimlerinin çok güzel bir deneyim olduğunu ve güzel geçtiğini belirtti.