  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Sportmen Burcu

Sportmen Burcu

Sportmen Burcu
Giriş Tarihi: 13.11.2020

EKRANLARIN cilerle yimli sempatik isimlerinden sunucu Burcu Esmersoy, geçtiğimiz gün tek başına alışveriş yaparken görüntülendi. Gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak poz veren Esmersoy, fit vücudunu ve formunu spora borçlu olduğunu söyledi. Baştan aşağıya spor giyinen sunucu, Formula 1 çekimlerinin çok güzel bir deneyim olduğunu ve güzel geçtiğini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sportmen Burcu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA