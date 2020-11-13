Uzaktan eğitimde çocukların oturuşuna dikkat!

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Akın Kapubağlı, korona virüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim modeli ile eğitim hayatlarına devam eden öğrencilere ve ailelerine doğru oturuş konusunda tavsiyelerde bulundu.

BOL BOL EGZERSİZ YAPMALILAR

UZUN süre yanlış pozisyonda oturmanın ortopedik sorunlara yol açabileceğini dile getiren Kapubağlı, insan vücudunun dik durmasını sağlayan omurların öne doğru eğilmesinin kamburluğa neden olduğunu söyledi. Kapubağlı, "Öğrenciler dersleri okulda oturdukları şekilde takip etmeli. Çocuğun masa ve sandalyesinin uygun yükseklikte olması önemli. Kamburluğun önlenmesi için çocuklar sık sık hareket etmeli ve sırt kasları için egzersiz yapmaları gerekli" dedi.