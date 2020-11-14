Demet Akalın’dan keyifli alışverişler

ÜNLÜ şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstinyePark'a müzisyen dostuyla birlikte Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda dostlarıyla birlikte öğle yemeği yedi. Yemek sırasında yeni projeleri hakkında hararetli bir sohbete dalan başarılı şarkıcı, daha sonra alışveriş merkezine girerek uzun uzun alışveriş yaptı. Alışveriş turu sonrası kahve içip yorgunluk atmayı ihmal etmeyen Akalın, özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.