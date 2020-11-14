‘Dünya markası olmak bana mutluluk veriyor

Ünlü sanatçı Demet Şener Küpeli, Mart 2019'da kurduğu 'Demet Şener İstanbul' markasıyla adım attığı hazır giyim sektöründe dünya çapında bir yaşıyor.

VEGAN KUMAŞ İLE

Nişantaşı Showroom mağazasının açılışında konuşan Şener, "11 ülkeye satış yapıyoruz. Üretmekten, istihdam yaratmaktan ve ihracat yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Markamızın ürünlerini, dünya kadınlarının üzerinde görmek beni heyecanlandırıyor ve daha çok motive ediyor. Özellikle kadın takım elbisede çok iddialıyız. Bu sezon elbise ve bluzlarımızdaki vegan kumaşlar, sağlığa ve şıklığa ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor" diye konuştu.

EN BÜYÜK DESTEK EŞTEN

Marka oluştururken kendisine en büyük desteği eşi Cenk Küpeli'nin verdiğini söyleyen Şener, "O olmasa yapamazdım. 'Sen herkesin reklamını yapıyorsun, artık kendi reklamını yapmalısın' diyerek balayımızda bu fikri kafama yerleştirdi. O benim için çok önemli bir güç" diyerek eşine övgüler yağdırdı. Ünlü sanatçı, sanat camiasından destek görüyor musunuz sorusuna ise, "Hadise, Seda Sayan, Selin Ciğerci gibi birçok haber sunan arkadaşlar... Severler beni, kimseyle kötü anlamda bir işim olmadı. Kendi istekleriyle giyiyorlar kıyafetlerimi, bu çok önemli. Ürünlerimin beğenilmesi benim için gurur verici" dedi.