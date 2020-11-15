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İdo’dan araç ve iki korumalı alışveriş

İdo’dan VIP araç ve iki korumalı alışveriş
Giriş Tarihi: 15.11.2020

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Düğün için korona virüsünün geçmesini beklediklerini daha önce dile getiren çift, Markalar Sokağı'nda başbaşa yemek yedikten sonra alışverişin keyfini çıkardı. Alışveriş merkezine büyük bir VIP araçla gelen çifte 2 korumanın eşlik etmesi, İdo Tatlıses'in iki yıl önce ölüm tehdidi aldığı şeklinde çıkan haberleri akla getirdi.

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