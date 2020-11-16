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güzeli Kardelen

Aydın güzeli Kardelen
Giriş Tarihi: 16.11.2020

Türkiye'de ilk kez düzenlendiği 2001 yılından bu yana sektöre birçok başarılı ismi kazandıran prestijli model yarışması Miss & Mr Model of Turkey bu yıl İstanbul'da yapıldı. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran bin 400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü. Celal Bayar Üniversitesi Moda - Tasarım bölümünden mezun olan ve bir şirkette modelistlik yapan 1.76 boyundaki Aydınlı Kardelen Güdücü, güzelliği ile büyülerken ikincilik elde etti. Kardelen bu başarısıyla Aydın'ı gururlandırdı.

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