Bornoz problemi

SERENAY Sarıkaya ile Cem Yılmaz ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşerken, Seranay Sarıkay ile ilgili son dakika haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Instagram hesabından 'karantina' notuyla paylaşım yapan Sarıkaya binlerce beğeni aldı. 29 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sarıkaya'nın bir paylaşımı, 'Kerem Bürsin ile tatile mi çıktı' sorusunu akıllara getirdi. Aşk iddialarını alevlendiren Sarıkaya'nın paylaştığı bornoz fotoğrafı oldu. Aynı bornozu Bürsin 2017 yılında sosyal medya hesabından paylaşmıştı. İkilinin yeniden barıştığı iddiaları magazin gündemine damga vurdu. Gerçek daha sonra ortaya çıktı. Oyuncu, "Arkadaşlar hakikaten bıktım bu abuk sabuk haberlerden. Bu bir bornoz markası isteyen herkes edinebilir. Daha neler" şeklinde konuştu