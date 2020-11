Kekiğin faydaları saymakla bitmiyor

Genellikle baharat olarak yemeklerimize eşsiz bir tat veren kekik, farklı şekillerde kullanılabilir. Bitkisi daha çok demlenip çay olarak tüketilirken, kekik yağı ise şampuan, saç kremi, yaşlanma karşıtı cilt bakım kremi ve ağız bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılan bir üründür. Bu yağı, aktarlardan satın alabileceğiniz gibi bitkiden kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

VİTAMİN VE MİNERAL ZENGİNİ

Son olarak kekik bitkisini demleyip süzerek elde ettiğiniz kekik suyunu içerek tüketebilirsiniz. Kekiğin besin değeri çok yüksektir. Birçok vitamin ve mineral içeren bu şifalı bitki; potasyum, magnezyum, demir, selenyum ve kalsiyum açısından son derece zengindir. Bol miktarda C, A, K, E vitaminleri içeren kekik ayrıca harika bir beta-karoten, folik asit ve B-kompleks vitaminleri kaynağıdır.



KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR

KOLON kanseri başta olmak üzere pek çok kanser çeşidine karşı kişiyi korur, kanser hücrelerinin daha geniş alanlara yayılmasını engeller. Meme kanserini önlemeye yönelik olarak terapötik bir özellik sergiler. Bileşenlerinde bulunan ursolik asit, oleanolik asit, lutein, beta-sitosterol ve karvakrol sayesinde kanser hücrelerinin oluşumunu durdurur.



SİNDİRİM SİSTEMİ SORUNLARINI GİDERİR

VÜCUDUMUZDAKİ toksinlerin ve zararlı maddelerin yok edilmesine katkıda bulunan kekik yağı, sindirim sistemini için çok faydalıdır. Düzenli olarak tüketilen kekiğin çayı, hazımsızlık, gaz, şişkinlik gibi mide-bağırsak şikayetlerini azaltır. Ayrıca, bağırsak kramplarını hafifletir.



ADET DÖNGÜSÜNÜN SAĞLIKLI SEYRETMESİNİ SAĞLAR

ADET sancıları için de kullanılabilen bu bitki, kadınlarda adet döngüsünün sağlıklı bir şekilde seyretmesine yardımcı olur. Adet döneminden bir hafta önce başlanarak, her gün düzenli olarak çayının tüketilmesi, adet gecikmesini engeller.



ILTİHABI ÖNLER

Pek çok iltihap oluşumunun asıl nedeni olan COX-2 enzimini baskılayan kekik yağı, içerdiği karvakrol ve timol ile inflamasyonu geriletir. Romatoid artritve gut hastalığı gibi iltihaplı rahatsızlıkların tedavisinde kekikten yararlanılabilir.



ENERJİ VERİR

Dolaşımı uyaran kekik yağı, kişinin kendini daha enerjik ve pozitif hissetmesini sağlar. Tüm günün yorgunluğunu üzerinizden atmak adına akşamları kekik çayı tüketebilirsiniz. Hatta esansiyel kekik yağını soluduğunuzda bile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.



BAGISIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

A ve C vitaminleri açısından eşsiz bir kaynak olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle soğuk havalarda kişinin grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmasını önler. Vücudumuzdaki beyaz kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak, inflamatuar etkileri sayesinde hastalıklara karşı bizi korur. Yaralara uygulanan kekiğin yağı ise yaraların iyileşme sürecini hızlandır.



SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARINI TEDAVİ EDER

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirerek, bronşit ve öksürük gibi solunum yolu rahatsızlıklarını doğal bir şekilde tedavi eder. Boğaz ağrılarını dindiren kekik çayı, akut bronşit semptomlarını hafiflettiği için hekimler tarafından da tavsiye edilmektedir.



BAS AGRILARINI GİDERİR

BAŞINIZ ağrıdığında alın bölgenize birkaç damla kekik yağı damlattığınızda ve nazikçe alnınıza masaj yaptığınızda şiddetli migren ağrılarınızın hafiflediğine tanık olabilirsiniz. Stres ve gerginliğe iyi gelen kekik yağını soluduğunuzda bile ruh halinizde genel bir iyileşme hissedebilirsiniz.



DISPRAKSI TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR

GELİŞİMSEL koordinasyon bozukluğu (DİPRAKSİ) tedavisinde özellikle çocuklarda etkilidir. Hareketi etkileyen ve kişide hareket kısıtlamasına neden olan bu nörolojik hastalığın tedavisinde kekik yağı da kullanılabilir.



AGIZ SAGLIGINI KORUR

ANTİBİYOTİK ilaçlarına karşı dirençli olan bakterileri bile zayıflatan kekik yağı, ağız sağlığını korur. Antiseptik bir yönü bulunan yağı ile gargara yapmak, diş çürümesi, diş eti kanaması, diş etinde iltihap oluşumu, diş plakları gibi sorunları önler. Ağız ve diş sağlığını korumada çok faydalıdır.



GIDA ZEHİRLENMESİ SEMPTOMLARINI HAFİFLETİR

ANTİ bakteriyel olarak, gıda zehirlenmesinin yol açabileceği ciddi komplikasyonları önler. Ancak gıda zehirlenmesi durumunda kekik kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Çünkü bazı durumlarda yanetkilere neden olabilir.



KEKİĞİN DİĞER FAYDALARI

● Ciltte ağrıyan bölgeye uygulanan kekik yağı, ağrı ve acıyı hafifletir.

● Daha sağlıklı bir uyku çekmenize olanak tanır.

● Kişinin kilo vermesine yardımcı olur.

● Alzhemeir ve Parkinson gibi rahatsızlıklara karşı beyni korur.

● Omega 3 yağ asidi seviyesini yükselterek, beyin sağlığına katkı yapar

● Depresyonun tedavisinde kekikten aromaterapötik tedavide yararlanılabilir.

● İdrar söktürücüdür

● Böcek ısırıklarını tedavi eder.

● Bileşenlerinde yer alan demir sayesinde kas ve kemik gelişimini destekler.

● Kalp sağlığını korur

● Saç dökülmesini önler

● Göz sağlığına iyi gelir