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Haberler Sarmaşık Gündemin sıcak meseleleri ekranda

sıcak meseleleri ekranda

Gündemin sıcak meseleleri ekranda
Giriş Tarihi: 18.11.2020

AKIL, fikir meselesi, iletişim meselesi... Soru sorma, sorun çözme meselesi...Türki-ye'de "Ne oluyor?", "Ne olacak?" mesele-si... Gündemin sıcak meselelerini Haktan Uysal soruyor; konunun uzmanları canlı yayında yanıtlıyor. Haktan Uysal'ın sunu-mu ile Memleket Meselesi bu akşam saat 22:00'da A Haber ekranlarında.

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