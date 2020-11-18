Gündemin sıcak meseleleri ekranda

AKIL, fikir meselesi, iletişim meselesi... Soru sorma, sorun çözme meselesi...Türki-ye'de "Ne oluyor?", "Ne olacak?" mesele-si... Gündemin sıcak meselelerini Haktan Uysal soruyor; konunun uzmanları canlı yayında yanıtlıyor. Haktan Uysal'ın sunu-mu ile Memleket Meselesi bu akşam saat 22:00'da A Haber ekranlarında.