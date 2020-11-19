  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Ben çalışıyorum Kerimcan çocuklara bakıyor

Ben çalışıyorum Kerimcan çocuklara bakıyor

Ben çalışıyorum Kerimcan çocuklara bakıyor
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Oyuncu Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal Nişantaşı'nda objektiflere takıldılar. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı, her şey normal güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" dedi. Bunun üzerine Kerimcan Kamal ise, "Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar bakacak" diye esprili bir cevap verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ben çalışıyorum Kerimcan çocuklara bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA