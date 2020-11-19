Ben çalışıyorum Kerimcan çocuklara bakıyor

Oyuncu Doğa Rutkay ile eşi Kerimcan Kamal Nişantaşı'nda objektiflere takıldılar. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı, her şey normal güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" dedi. Bunun üzerine Kerimcan Kamal ise, "Hanımlar çalışınca beyler çocuklara bakacak. Beyler çalışınca, hanımlar bakacak" diye esprili bir cevap verdi.