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Eski eşler kavga ediyor Kuzey bebek yıpranıyor

Eski eşler kavga ediyor Kuzey bebek yıpranıyor
Giriş Tarihi: 19.11.2020

ÖZCAN Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasında tartışma devam ediyor. Deniz, eski eşini Sarıyer'deki evini boşaltmıyor diye suçlamıştı. Aktan ise "Boşanma protokolünde bu ev bana bırakıldı" diye açıklama yaptı. Deniz ise, "Korkma oğlum uzun bir yol bu. Zalimin galip gelmeyeceği bir yol. Elinden geleni yapacak baban, yarınların iyileştirmek için. Babam deyip aşkla bakmanı engelleyecek, seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın mutlu olma hakkımıza tecavüz eden her çıkarcının elini kesen bir cam olacağım" dedi.

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