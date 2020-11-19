SÜREKLİ aynı hareketlerin yapılması sonucu ortaya çıkan karpal tünel sendromu, günlük işlerin yapılmasını dahi zorlaştırabiliyor. El ve bilekte uyuşukluk ve ağrı ile ortaya çıkan hastalığın tedavisinin ertelenmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor.

GÜNLÜK İŞLERİ ENGELLER

FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şenay Şıldır, karpal tünel sendromu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Yarattığı karıncalanma, uyuşma ve acı zamanla kişiyi günlük işlerde etkilemeye başlar. Telefon veya kitap gibi hafif nesneleri tutmak acı vermeye başlar. Karıncalanma ve yanma hissi giderek artar. Bunun dışında karpal tünel sendromu ilerledikçe başparmak, işaret ve orta parmakta güçsüzlük ve zayıflık başlar. Özellikle de bir şeyi kavramaya çalışmak çok zorlaşır. Çok daha ileri safhalarda başparmak kökündeki kaslarda erimeler görülebilir. Karpal tünel sendromu sonunda ortaya çıkan diğer bir sonuç ise duyarlılık sorunlarıdır. Ellerde hissizlik yaratan karpal tünel sendromu, ayrıca farklı hislerin de oluşmasına sebep oluyor. ÖRNEĞİN, ellerinde şişlik olmayan biri elini şiş olarak algılayabilir ya da sıcak soğuğu ayırt edemeyebilir.



En çok kimlerde görülür?

Karpal tünel sendromu kadınlarda, özellikle orta yaş grubunda görülme sıklığı fazladır. Bunun dışında; Ellerini fazla kullanarak ve zorlayarak iş yapanlarda, dikiş, örgü işi, cep telefonu ile uzun süre uğraşanlar, İşi gereği çok sık bilgisayar kullananlarda, Müzik aleti çalanlarda, Marangoz, bahçıvan gibi ağır el aletleriyle çalışanlarda, Titreşimli el aletleri kullanan teknisyenlerde, Kilolularda, Alkol alanlarda, Şeker hastalığı ve damarsal hastalıklarda normal durumlardan



NASIL KORUNULUR?

Bu hastalıkta tedaviden çok öncesinde önlem almak daha etkilidir. Bunun için öncelikle el ve el bilekleri zorlayan işlerden kaçınılması, aşırı zorlanma yapılmaması gerekir. Meslek nedeni ile el ve parmaklarını kullanan kişilerde el bileğini sürekli bükülü şekilde tutmamak gerekir. Ayrıca; Çalışma ortamını ergonomik şekilde düzenlemek, El ve bilekleri düzenli olarak hareket ettirmek, Elleri daima sıcak tutmak, Bilgisayar kullanımında uygun mouse kullanmak, Bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayamamak, Ağır yük kaldırmamak gerekir.