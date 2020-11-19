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Haberler Sarmaşık Rahat bir uyku için limon otu

Rahat bir uyku için limon otu

Rahat bir uyku için limon otu
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Melisa otu, oğul otu, limon nanesi gibi isimlerle anılan limon otu pek çok ilacın gösterdiği etkiyi bitkisel bir yöntemle göstermektedir. Limon otunun bilinen en yaygın özelliği rahat uyku sağlamasıdır. Eğer uykuya dalmada güçlük çekiyorsanız limon otundan faydalanabilirsiniz. Kesintisiz uyku uyumak için uyku ilacına gerek kalmadan limon otu kullanabilirsiniz. Limon otu yağı ve çayı, stresle mücadele etmek için önerilmektedir.

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