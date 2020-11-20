Babasının cenazesine online katılacak

3 gün önce babası Patrick William Eady'nin vefatıyla sarsılan oyuncu Suna Yıldızoğlu, korona virüs salgınından dolayı cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak. Dün Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldızoğlu, "Pandemiden dolayı cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. İngiltere'deki karantina nedeniyle böyle katılacağız. Buna da şükür" dedi.