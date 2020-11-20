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Kuruluş Osman zirveyi bırakmıyor

Kuruluş Osman zirveyi bırakmıyor
Giriş Tarihi: 20.11.2020

EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen 34. bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer aldı ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı olma özelliğini sürdürdü.

EN ÇOK KONUŞULAN DİZİ
'KURULUŞ Osman'da beylik iddiasını açıklayan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri almak üzere planını uygulamaya koydu. #Kuruluş- Zamanı etiketiyle sosyal medyada ses getirerek Türkiye'de trendlerinde ikinci, dünya gündeminde ise beşinci sırada yer alarak en çok konuşulan dizi oldu. Dizinin finalinin ardından yayınlanan 35'inci bölüm tanıtımında ise, Osman Bey'in Nikola'yı gafil avladığı sahne Kuruluş Osman seyircisinde heyecan yarattı. Efsane yapım, 25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak 35'inci bölümüyle yine vazgeçilmez olmaya devam edecek.

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