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fıstığı, kötü kolesterolü düşürür

Antep fıstığı, kötü kolesterolü düşürür
Giriş Tarihi: 21.11.2020

SAKIZ ağacıgiller familyasından kabuklu bir meyve olan Antep fıstığı; lif, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein bakımından oldukça zengindir. Birden fazla faydası bulunan Antep fıstığı, böbrek ve safra kesesi ağrılarını dindirmeye yardımcı olur. Kalbi koruyan ve kötü kolesterolü (LDL) düşüren bu kuru yemiş, kan basıncını da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır.

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