Evcimen Bensu

GÜZEL oyuncu Bensu Soral önceki gün Nişantaşı'nda kameralara takıldı. 2018'de Hakan Baş'la evlenen genç oyuncunun yüzük parmağında alyansının olmayışı dikkat çekti. İş görüşmesi yapmak için dışarı çıktığını söyleyen güzel oyuncu, "Kalabalık yerlere mümkün olmadığı sürece girmemeye çalışıyorum, onun dışında vaktimi evde geçiriyorum" diye konuştu.