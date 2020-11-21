Pandemi sürecinde kaslarınızı koruyun

Kovid-19 pandemisinde uzun süre evde kalmak ve eskisine oranla çok daha az hareket etmek zorunda olmak bizi sosyal yönden olduğu kadar fiziksel açıdan da zorlamaya başladı. Önceleri kronik sorunları olanları ve yaşlıları etkileyen bu rahatsızlar giderek her yaştan kişi hatta çocuklar için tehdit olmaya başladı. Tıpta "sarkopeni" olarak bilinen kas erimesi de bu tehditler arasında yer alıyor.

ENFEKSİYON GEÇİRENLER DİKKAT

Sağlıklı kaslar için protein ve albümin düzeyine dikkat dilmesi gerektiğini söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, "Günlük protein alımı yaşlı hastalarda kilogram başına ortalama 1.2-1.3 gr düzeyinde olmalı. Ayrıca enfeksiyon geçirenlerde, ameliyat sonrası dönemde ve hızlı kilo kaybı olanlarda bu miktar artırılmalı" dedi. D vitamini eksikliğinin kas güçsüzlüğü ve kas kaybına neden olduğunu hatırlatan Özçırpıcı, "Kandaki D vitamini düzeyinin yeterli düzeyde olması önemli. Bu nedenle D vitamini düşük olan hastaların tedavisinin düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca D vitamininin vücutta kullanımını düzenleyen magnezyum mineralinde de eksiklik olmaması önemli" dedi.



EVDE BILE OLSA 30 DK YÜRÜYÜN

as gücünün ve kitlesinin korunmasındaki en önemli faktörün, düzenli egzersiz yapılması olduğunu vurgulayan Selda Özçırpıcı, "Aerobik egzersizler olarak bilinen (yürüme, koşma, yüzme vs) yanında kas gücünü artırıcı dirençli egzersizler de mutlaka yapılmalı. Özellikle bel-karın, kalça çevresi ve üst bacak kaslarının güçlendirilmesi hastanın yürüme kalitesini ve dengesini artırır, düşmeleri azaltır. Bu nedenle evin içinde bile olsa haftada en az 3 gün, 30-45 dakikalık tempolu yürümeye ve kas güçlendirici egzersizlerin yapılmasına özen gösterilmeli" diye konuştu.