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Sosyetik aşıklar panikledi

Sosyetik aşıklar panikledi
Giriş Tarihi: 21.11.2020

SABANCI ailesinin genç üyesi Melisa Tapan, önceki akşam Caroline Koç'un yeğeni olan sevgilisi Nicholas Giraud ile Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekandan çıktıktan sonra Bebek'te yürüyüş yapan aşıklar, patlayan flaşlar karşısında panik yaşadı. Görüntü vermemek için arkalarını dönen sevgililer, koşar adımlarla tekrar mekana geri kaçtı. İçeride yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra çıkan ikili, özel şoförlü araçlarına binerek gözlerden kayboldu. Daha önce birçok kez görüntülenen genç aşıkların neden panik yaptığı ise merak konusu oldu.

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