“Ben Öykü Karayel değilim çekmeyin!”

Oynadığı dizilerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Öykü Karayel'in ikiz kardeşi Ezgi Karayel, Cihangir'de objektiflere takıldı. Karayel, bir kez daha kardeşiyle karıştırılarak fotoğraflarının çekilmesi üzerine, "Ben Öykü değilim" diye açıklama yapmak zorunda kaldı.

İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRDİ

İstanbul Cihangir'de bir kadın arkadaşıyla yemek yiyip kahve içen Ezgi Karayel'i gören Öykü Karayel hayranları, kendisiyle fotoğraf çektirmek istedi. Yanına gelenlerin fotoğraf isteklerini geri çeviren Ezgi Karayel, "Ben Öykü değilim, ikiz kız kardeşiyim" diyerek açıklama yaptı.