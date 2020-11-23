‘Diyabette yeterince su tüketmeye dikkat edin’

TÜRK toplumunda diyabet sıklığının yüzde 13.7'ye ulaştığını belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, "40- 44 yaş grubundan itibaren nüfusun yüzde 10'u diyabetli ve bu veriler Türkiye'de diyabetin 1998'e göre 5 yaş daha erken başladığını gösteriyor" dedi. Diyabetli yaşam ve tedavi sürecinde önerilerini paylaşan Karagöl, genetik geçişli bir hastalık olan diyabetin doğru yöntemler ve yaşam tarzıyla önlenebileceği vurgusu yaptı.



CİLT KURULUĞUNA DİKKAT

KARAGÖL, "Çok su içme, sık idrara çıkma, ağızda kuruluk ve cilt yaralarında geç iyileşme belirtileri diyabete işaret edebilir. Bunların erken fark edilmesi ve önlem alınması önemlidir" dedi.



YETERLİ sıvı alınmamasının kan şekerinin yükselmesine ve böbrek sorunlarına yol açabileceğini belirten Karagöl, "Diyabetli kişilerde bağışıklık sistemlerinin nispeten zayıf olmasını da göz önüne aldığımızda enfeksiyona yakalanma olasılığı ciddi artış gösterir. Bu nedenle bol bol su tüketilmeli. Ayrıca cildinizi korumak, çatlaklara ve tahrişe yol açabilecek cilt kuruluğunu da önlemek gerekmektedir" diye