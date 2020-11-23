Kutluay kızı İrem’le alışveriş turunda

ESKİ milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı İrem Kutluay ile İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Her fırsatta zamanını çocuklarına ayırarak babalığı konusunda takdir edilen eski basketbolcu, hafta sonunu kızı İrem ile alışveriş yaparak değerlendirdi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala alışverişte görüntülenen Kutluay, "Birkaç eksiğimizi almaya geldik, her şey yolunda çok şükür" demekle yetindi. Baba kız ardından yasağa takılmamak için evlerinin yolunu tuttu.