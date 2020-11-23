“Pars’ın hayallerini devam ettiriyorum”

Geçtiğimiz Nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı kaybeden ünlü manken Ebru Şallı, oğlu Pars'ın vefatının ardından büyük acı yaşamış ve kendisini eve kapatmıştı. Zor günlerden sonra toparlanmaya çalışan Ebru Şallı, A Para'da ekrana gelen Günaydın Hafta Sonu'na konuk oldu. Şallı; oğlu Pars'ı, bu acıyla nasıl baş etmeye çalıştığını ve eşi Uğur Akkuş'la yaşadıklarını anlattı.



'KEDİMİZ GİDİNCE ÇOK ÜZÜLMÜŞTÜ'

"Yaşadığım acı, kelimelerin yeterli olabileceği bir durum değil. Dileğim kimsenin bu acıyı yaşamaması. Bodrum'a biraz erken gittim bu sene. Deniz havası ve yeşil iyi geldi bana. Hayata tutunmaya çalışıyorum" diyen Şallı, "Ponçik'in istediği her şeyi yapmaya çalışıyorum. Çok yardımsever bir çocuktu, yardım kampanyası olduğu zaman aileyi toplardı. Ben de onu devam ettiriyorum. En büyük hayali barınak kurmaktı. O yüzden hayvanlar hep bizi bulur, evimizde kedimiz var. İlik nakli sürecinde kedinin evde olmaması gerekiyordu ve bu onu çok üzmüştü" dedi.



SEZEN AKSU ŞARKI YAZIYOR

EBRU Şallı, Sezen Aksu'nun, oğlunun mezarına bir kedi yuvası yaptırdığını, ayrıca kendisi için bir şarkı yazdığını da belirterek, şunları söyledi: "Eşim Uğur'la birlikte olduktan 10 ay sonra hastalık ortaya çıktı ve ben ona 'Senin isteklerini karşılayamam, yarının ne olacağı belli değil' dedim. O da bana, 'Ben her zaman yanındayım' dedi. Uğur da, ben de çocukları çok seviyoruz. Ama şu an tedavi gördüğüm için düşünmüyorum. İleride belki olabilir. Ayakta durabilmek için destek alıyorum. İyi örnek olmak istiyorum, bu durumu yaşayan ailelere."