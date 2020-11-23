  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Şarkıcı Ege’nin testi pozitif çıktı

Şarkıcı ’nin testi pozitif çıktı

Şarkıcı Ege’nin testi pozitif çıktı
Giriş Tarihi: 23.11.2020

ŞARKICI Ege, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı. Ege, Instagram'dan kötü haberi verdi. Korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran Ege, "Gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yaptı ve takipçilerine 'maske takın' uyarısında bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şarkıcı Ege’nin testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA