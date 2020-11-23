Şarkıcı Ege’nin testi pozitif çıktı

ŞARKICI Ege, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin" ifadelerini kullandı. Ege, Instagram'dan kötü haberi verdi. Korona virüsü testinin pozitif çıktığını duyuran Ege, "Gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum" açıklamasını yaptı ve takipçilerine 'maske takın' uyarısında bulundu.