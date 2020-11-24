Medeniyetleri buluşturan defile

Uzunuyuva Arkeopark'ında yapılan sanal sergi çalışmaları ve katalog çekiminde ise görsel şölen yaşandı. Geleneksel Milas halısı ve kilimi desenleri ile Mardin'e ait Şahmeran motifinin günümüze uyarlanmasıyla üretilen kıyafetler, mankenler tarafından başarıyla taşındı. Sanal sergi ve katalog çalışmaları için düzenlenen defilede, geleneksel el dokuma kumaştan üretilen motifli kıyafetlerin çekimi yapıldı.

KADIN DAYANIŞMASI

Projeye üç ilden 300 kadının katıldığını söyleyen Tasarım ve Kreatif Direktörü Siber Becanoğlu, kıyafetlerin kadın dayanışması ve el emeğiyle üretildiğini belirtti. Defile izleyenlerden tam not aldı.