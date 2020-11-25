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Alışveriş taksiye sığmadı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı , önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Alışveriş taksiye sığmadı
Giriş Tarihi: 25.11.2020

Yardımcısıyla birlikte geldiği AVM'de öğlen saatlerinde Beymen'e girip, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller poşetleri taksiye sığdıramadı. Diva, yaklaşık 6 saat kaldığı AVM'den taksiyle gelip taksiyle ayrıldı.

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