Alışveriş taksiye sığmadı

Yardımcısıyla birlikte geldiği AVM'de öğlen saatlerinde Beymen'e girip, akşam vakti alışverişini noktaladı. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi. Aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller poşetleri taksiye sığdıramadı. Diva, yaklaşık 6 saat kaldığı AVM'den taksiyle gelip taksiyle ayrıldı.