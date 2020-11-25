Daha dirençli vücudun anahtarı mevsim sebzeleri

Pazı: Hem içeriği hem görüntüsü ile ıspanağa benzeyen bu sebze kış geldiğinde pazar tezgahlarında yerini alır. Yemeği pişirilebilir, salataya eklenerek çiğ olarak tüketilebilir, sarması hazırlanabilir.
Kabak: Bol lifli ve düşük kalorili bir sebzedir.
100 gr kabak, günlük folik asit ihtiyacının dörtte birini karşılayabilir.
Ayrıca yüksek orandaki potasyum içeriği vücuttaki sıvı ve tuz dengesini sağlar.
Karalahana: Çorbası, yemeği, salatası, dolması, turşusu, kavurması yapılan bu kalın yapraklı sebze hem lezzetli hem de çok faydalıdır. Kalsiyum, bakır, demir, potasyum ve C vitamini bakımından zengindir.
Kereviz: Kök ve yaprakları bir bütün olarak tüketilebilen bir kış sebzesidir. Kesildikten sonra en kısa sürede tüketilmesi önerilir. İçerdiği vitamin ve mineral sayesinde sağlığa birçok faydası vardır.
Soğan: Kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır. Çiğ olarak tüketildiğinde mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarır, idrarı artırır.
Lahana: Kasım ayında tezgahlardaki yerini almaya başlar.
Yalnızca lahana çeşitlerinde bulunan U vitamini, mide ve bağırsakların iç yüzeyini korur ve yaraların iyileşmesini sağlar.
PIRASA:
Zambakgil ailesinden olan yeşil renk bir sebzedir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır yanında pantotenik, piridoksin gibi vücut açısından hayati önem taşıyan mineral ve bileşenler içerir.
HAVUÇ:
Kasım ayından itibaren tezgahlardaki yerini alan havuç, mutfaklarımızın renkli kış mevsim sebzeleri arasındadır. A, B1, B2 vitamini ve lif kaynağıdır.
BROKOLİ:
A vitamini ve potasyumdan zengin, folik asit için de iyi bir kaynak olan brokolinin mineral kaybı en az olacak şekilde pişirilmesi çok önemlidir.
ISPANAK:
ARALIK larda görülmeye başlayan ıspanak, mart sonuna kadar taze olarak tüketilebilir. Demir yönünden zengindir, diğer yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içerir.
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