Daha dirençli vücudun anahtarı mevsim sebzeleri

Pazı: Hem içeriği hem görüntüsü ile ıspanağa benzeyen bu sebze kış geldiğinde pazar tezgahlarında yerini alır. Yemeği pişirilebilir, salataya eklenerek çiğ olarak tüketilebilir, sarması hazırlanabilir.



Kabak: Bol lifli ve düşük kalorili bir sebzedir.

100 gr kabak, günlük folik asit ihtiyacının dörtte birini karşılayabilir.

Ayrıca yüksek orandaki potasyum içeriği vücuttaki sıvı ve tuz dengesini sağlar.



Karalahana: Çorbası, yemeği, salatası, dolması, turşusu, kavurması yapılan bu kalın yapraklı sebze hem lezzetli hem de çok faydalıdır. Kalsiyum, bakır, demir, potasyum ve C vitamini bakımından zengindir.



Kereviz: Kök ve yaprakları bir bütün olarak tüketilebilen bir kış sebzesidir. Kesildikten sonra en kısa sürede tüketilmesi önerilir. İçerdiği vitamin ve mineral sayesinde sağlığa birçok faydası vardır.



Soğan: Kükürt, lif, B ve C vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. Güçlü bir antioksidandır. Çiğ olarak tüketildiğinde mideyi güçlendirir, sindirim sistemini uyarır, idrarı artırır.



Lahana: Kasım ayında tezgahlardaki yerini almaya başlar.

Yalnızca lahana çeşitlerinde bulunan U vitamini, mide ve bağırsakların iç yüzeyini korur ve yaraların iyileşmesini sağlar.



PIRASA:

Zambakgil ailesinden olan yeşil renk bir sebzedir. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, bakır yanında pantotenik, piridoksin gibi vücut açısından hayati önem taşıyan mineral ve bileşenler içerir.



HAVUÇ:

Kasım ayından itibaren tezgahlardaki yerini alan havuç, mutfaklarımızın renkli kış mevsim sebzeleri arasındadır. A, B1, B2 vitamini ve lif kaynağıdır.



BROKOLİ:

A vitamini ve potasyumdan zengin, folik asit için de iyi bir kaynak olan brokolinin mineral kaybı en az olacak şekilde pişirilmesi çok önemlidir.



ISPANAK:

ARALIK larda görülmeye başlayan ıspanak, mart sonuna kadar taze olarak tüketilebilir. Demir yönünden zengindir, diğer yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içerir.