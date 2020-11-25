Ebru’ya Avrupa Oscar’ı

ATV'nin 'Hercai' dizisindeki performansıyla dünya gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Ebru Şahin, Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Son olarak ekrandaki başarısıyla İsviçre'de oynadığı dizinin adı 'Reyyan' olarak değişen Şahin, bu kez İspanya'dan ödül aldı. Reyyan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu, İspanya'nın en prestijli ödüllerinden olan 'Premios Telenovelas Espana'da En İyi Karakter ödülünün sahibi oldu. İspanya'nın Televizyon Oscar'ı olarak bilinen ödülü alan oyuncu için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.