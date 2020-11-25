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Haberler Sarmaşık Osman Bey’in zor seçimi

’in zor seçimi

Osman Bey’in zor seçimi
Giriş Tarihi: 25.11.2020

'KURULUŞ Osman'ın bu akşam saat 20.00'da ekrana gelecek 35'inci bölümünde, Osman Bey iki ateş arasında kalıyor. Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir. Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer. İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktır

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