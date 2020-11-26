Akıncı’dan yeni tanıtım

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan üçüncü teaser'daki aksiyon sahneleri, izleyiciden büyük ilgi gördü. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Akıncı dizisinin yeni tanıtımı ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırırken sosyal medyada da olumlu tepkiler alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.