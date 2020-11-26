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Haberler Sarmaşık Akıncı’dan yeni tanıtım

’dan yeni tanıtım

Akıncı’dan yeni tanıtım
Giriş Tarihi: 26.11.2020

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan üçüncü teaser'daki aksiyon sahneleri, izleyiciden büyük ilgi gördü. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği Akıncı dizisinin yeni tanıtımı ekran başındaki izleyicilerde merak uyandırırken sosyal medyada da olumlu tepkiler alarak izleyicilerin beğenisini kazandı.

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