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Haberler Sarmaşık Çukurova’da ortalık karışıyor

Çukurova’da ortalık karışıyor

Çukurova’da ortalık karışıyor
Giriş Tarihi: 26.11.2020

'BİR Zamanlar Çukurova' Bu akşam 74'üncü bölümüyle atv ekranında olacak. Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir. Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.

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