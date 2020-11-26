Doktor bahane alışveriş şahane

POP müziğin sevilen ismi Berkay Şahin, geçtiğimiz gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızı Arya ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Doktora geldiklerini dile getiren ikili, daha sonra açık alanda bulunan mağazaları dolaşıp kısa bir alışveriş turuna çıktıktan sonra AVM'den kendi araçlarıyla ayrıldı.
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